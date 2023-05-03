Мы не атаковали путина: Зеленский об "атаке дронов" на кремль

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«Мы не атакуем, ни путина, ни москву. Мы боремся на собственной территории, защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого, именно поэтому мы не используем его в других местах. Именно поэтому у нас дефицит. Мы не атаковали путина. Мы это трибуналу оставим», - сказал Зеленский.

По его словам, кремль обвинил Украину в «атаке» беспилотниками, потому что у россии нет побед на поле боя.

Дополнение

В резиденции президента рф владимира путина сообщили, что якобы ночью была попытка нанести удары беспилотником по кремлю. На что в пресс-службе Президента Украины Владимира Зеленского ответили, что не имеют информации о так называемых атаках, ведь все усилия направлены на освобождение украинских территорий.