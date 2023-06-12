медвєдєв "підфотошопив" прапор рф на Майдані Незалежності: Данілов закликав передати йому гамівну сорочку, а "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 44469 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39483 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44726 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113499 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179854 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 196304 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144039 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137814 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87892 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 35147 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 39127 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30643 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 12239 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25592 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25811 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 44477 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 196307 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248616 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395791 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 426 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 686 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19187 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 24069 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 40109 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

медвєдєв "підфотошопив" прапор рф на Майдані Незалежності: Данілов закликав передати йому гамівну сорочку, а "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки

Київ • УНН

 • 1439568 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв у день росії опублікував у Telegram фото Майдану Незалежності у Києві з доданим на неї прапором рф. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав передати росчиновнику гамівну сорочку, а генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки, на якій зображена поділена росія, передає УНН.

медвєдєв "підфотошопив" прапор рф на Майдані Незалежності: Данілов закликав передати йому гамівну сорочку, а "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки

Цитата

"Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої росії", - написав Данілов у Twitter і доповнив допис фото гамівної сорочки.

Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023

Деталі

Своєю чергою, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram анонсував випуск нової марки, на якій буде зображена мапа поділеної росії від керівника Генерального управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

"Сьогодні один дмитро, на всю голову медведєв, намріяв нам якийсь прапорець на Майдані. Причому напроти Укрпошти. Що можна сказати, коли країна припиняє існувати, спускають її прапор. Тому якщо він натякає на це, то ми згодні. Урочисто знімемо прапор країни 404. І сьогодні якраз той самий день, коли це дуже доречно – день незалежності росії", - написав Смілянський.

Гендиректор додав, що марка з ГУР з'явиться у продажі вже незабаром.

Допис медвєдєва також прокоментував представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі одного з українських телеканалів. Він зауважив, що на сьогодні ані російські еліти, ані світова спільнота не сприймають колишнього президента рф як "серйозного гравця на російській сьогоднішній мапі, щобільше, на постпутінській політичній мапі".

"Людина, яка колись принаймні формально виконувала обов'язки президента великої за територією держави, скотилась до мемчика-алкоголіка... На щастя, ця драма – не наша, а росіян, їм з ним жити. Якщо їх влаштовує така посадова особа, таке обличчя їхньої держави, над яким сміється весь світ, мабуть, вони мають на це право. Точно не страшно, якщо ми говоримо про жалюгідні заяви мєдвєдєва", резюмував він.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував погрози заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва президенту України Володимиру Зеленському "фізичним усуненням", заявивши, що йому потрібно "пити менше горілки, перш ніж заходити в Telegram".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31