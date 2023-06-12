медвєдєв "підфотошопив" прапор рф на Майдані Незалежності: Данілов закликав передати йому гамівну сорочку, а "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв у день росії опублікував у Telegram фото Майдану Незалежності у Києві з доданим на неї прапором рф. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав передати росчиновнику гамівну сорочку, а генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки, на якій зображена поділена росія, передає УНН.
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"Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом "привітати" з днем тимчасово існуючої росії", - написав Данілов у Twitter і доповнив допис фото гамівної сорочки.
Попросив колег із відділу психологічного кризового менеджменту передати медведєву, заразом «привітати» з днем тимчасово існуючої росії. pic.twitter.com/jfRYG92ddm— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) June 12, 2023
Деталі
Своєю чергою, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram анонсував випуск нової марки, на якій буде зображена мапа поділеної росії від керівника Генерального управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.
"Сьогодні один дмитро, на всю голову медведєв, намріяв нам якийсь прапорець на Майдані. Причому напроти Укрпошти. Що можна сказати, коли країна припиняє існувати, спускають її прапор. Тому якщо він натякає на це, то ми згодні. Урочисто знімемо прапор країни 404. І сьогодні якраз той самий день, коли це дуже доречно – день незалежності росії", - написав Смілянський.
Гендиректор додав, що марка з ГУР з'явиться у продажі вже незабаром.
Допис медвєдєва також прокоментував представник ГУР МОУ Андрій Юсов в ефірі одного з українських телеканалів. Він зауважив, що на сьогодні ані російські еліти, ані світова спільнота не сприймають колишнього президента рф як "серйозного гравця на російській сьогоднішній мапі, щобільше, на постпутінській політичній мапі".
"Людина, яка колись принаймні формально виконувала обов'язки президента великої за територією держави, скотилась до мемчика-алкоголіка... На щастя, ця драма – не наша, а росіян, їм з ним жити. Якщо їх влаштовує така посадова особа, таке обличчя їхньої держави, над яким сміється весь світ, мабуть, вони мають на це право. Точно не страшно, якщо ми говоримо про жалюгідні заяви мєдвєдєва", резюмував він.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував погрози заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва президенту України Володимиру Зеленському "фізичним усуненням", заявивши, що йому потрібно "пити менше горілки, перш ніж заходити в Telegram".