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медведев назвал будущего канцлера Германии Мерца нацистом из-за Taurus

Киев • УНН

 • 4594 просмотра

дмитрий медведев резко отреагировал на заявление Фридриха Мерца о передаче Украине ракет Taurus, обвинив его в нацизме и упомянув службу его отца в Вермахте.

медведев назвал будущего канцлера Германии Мерца нацистом из-за Taurus

Заместитель председателя совета безопасности рф, экс-президент россии дмитрий медведев агрессивно воспринял заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает УНН.

Детали

Своей реакцией медведев поделился в соцсети Х. Он, в частности, обвинил Мерца в нацизме и назвал его не Фридрихом, а Фрицем.

Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследует память о своем отце, который служил в Вермахте Гитлера. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!

- написал медведев.

Как известно, по мнению Мерца, украинской армии "надо выйти из обороны, ведь она только реагирует". В качестве возможной сферы применения ракет он назвал уничтожение важнейших сухопутных соединений между россией и аннексированным ею украинским полуостровом Крым, важных для логистики российской армии.

Напомним

Накануне будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. В то же время, по словам политика, это может произойти только при условии согласования ответных поставок с союзниками.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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