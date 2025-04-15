медведев назвал будущего канцлера Германии Мерца нацистом из-за Taurus

Заместитель председателя совета безопасности рф, экс-президент россии дмитрий медведев агрессивно воспринял заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает УНН.

Своей реакцией медведев поделился в соцсети Х. Он, в частности, обвинил Мерца в нацизме и назвал его не Фридрихом, а Фрицем.

Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследует память о своем отце, который служил в Вермахте Гитлера. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!