медведев назвал будущего канцлера Германии Мерца нацистом из-за Taurus
Киев • УНН
дмитрий медведев резко отреагировал на заявление Фридриха Мерца о передаче Украине ракет Taurus, обвинив его в нацизме и упомянув службу его отца в Вермахте.
Заместитель председателя совета безопасности рф, экс-президент россии дмитрий медведев агрессивно воспринял заявление будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом сообщает УНН.
Детали
Своей реакцией медведев поделился в соцсети Х. Он, в частности, обвинил Мерца в нацизме и назвал его не Фридрихом, а Фрицем.
Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследует память о своем отце, который служил в Вермахте Гитлера. Теперь Мерц предложил нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!
Как известно, по мнению Мерца, украинской армии "надо выйти из обороны, ведь она только реагирует". В качестве возможной сферы применения ракет он назвал уничтожение важнейших сухопутных соединений между россией и аннексированным ею украинским полуостровом Крым, важных для логистики российской армии.
Напомним
Накануне будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает за передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. В то же время, по словам политика, это может произойти только при условии согласования ответных поставок с союзниками.
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