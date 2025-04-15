медведєв назвав майбутнього канцлера Німеччини Мерца нацистом через Taurus

Заступник голови ради безпеки рф, експрезидент росії дмитро медведєв агресивно сприйняв заяву майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомляє УНН.

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Своєю реакцією медведєв поділився у соцмережі Х. Він, зокрема, звинуватив Мерца у нацизмі і назвав його не Фрідріхом, а Фріцем.

Кандидата у канцлери Фріца Мерца переслідує пам'ять про свого батька, який служив у Вермахті Гітлера. Тепер Мерц запропонував завдати удару по Кримському мосту. Подумай двічі, нацист! - написав медведєв.

Як відомо, на думку Мерца, українській армії "треба вийти з оборони, адже вона лише реагує". Як можливу сферу застосування ракет він назвав знищення найважливіших сухопутних з'єднань між росією та анексованим нею українським півостровом Крим, важливих для логістики російської армії.

Нагадаємо

Напередодні майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що виступає за передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Водночас, за словами політика, це може відбутися лише за умови погодження відпвідних поставок з союзниками.

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