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Financial Times

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The Guardian

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медведєв назвав майбутнього канцлера Німеччини Мерца нацистом через Taurus

Київ • УНН

 • 4852 перегляди

дмитро медведєв різко відреагував на заяву Фрідріха Мерца про передачу Україні ракет Taurus, звинувативши його в нацизмі та згадавши службу його батька у Вермахті.

медведєв назвав майбутнього канцлера Німеччини Мерца нацистом через Taurus

Заступник голови ради безпеки рф, експрезидент росії дмитро медведєв агресивно сприйняв заяву майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Своєю реакцією медведєв поділився у соцмережі Х. Він, зокрема, звинуватив Мерца у нацизмі і назвав його не Фрідріхом, а Фріцем.

Кандидата у канцлери Фріца Мерца переслідує пам'ять про свого батька, який служив у Вермахті Гітлера. Тепер Мерц запропонував завдати удару по Кримському мосту. Подумай двічі, нацист!

- написав медведєв.

Як відомо, на думку Мерца, українській армії "треба вийти з оборони, адже вона лише реагує". Як можливу сферу застосування ракет він назвав знищення найважливіших сухопутних з'єднань між росією та анексованим нею українським півостровом Крим, важливих для логістики російської армії.

Нагадаємо

Напередодні майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що виступає за передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Водночас, за словами політика, це може відбутися лише за умови погодження відпвідних поставок з союзниками.

медведєв привітав росіян з 23 лютого: назвав "правильним" рішення про вторгнення рф в Україну23.02.25, 09:13 • 28664 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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