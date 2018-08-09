Medoff показал, как правильно приготовить коктейль Pampero Pepino
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Специальный сайт водочного бренда Medoff "MedoffCocktails" продолжает рассказывать о рецептах изысканных коктейлей из разных уголков мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский производитель алкоголя - компания Beverage Trading Company, передает УНН.
На этот раз Medoff познакомил отечественных ценителей коктейлей с рецептом американского напитка Pampero Pepino. Ключевым ингредиентом коктейля является распространенная в регионе дынная груша пепино, известная своими сочными плодами.
"Насыщенный зеленый цвет напитка передает колорит местной кухни, а освежающая волна вкуса - характер холодного ветра Памперо из Аргентины", - подчеркнул украинский производитель алкоголя.
Ознакомиться с процессом приготовления Pampero Pepino можно по ссылке.