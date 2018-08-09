Medoff показав, як правильно приготувати коктейль Pampero Pepino
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Спеціальний сайт горілчаного бренду Medoff "MedoffCocktails" продовжує розповідати про рецепти вишуканих коктейлів із різних куточків світу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український виробник алкоголю - компанія Beverage Trading Company, передає УНН.
Цього разу Medoff познайомив вітчизняних поціновувачів коктейлів із рецептом південноамериканського напою Pampero Pepino. Ключовим інгредієнтом коктейлю є поширена у регіоні динна груша пепіно, відома своїми соковитими плодами.
"Насичений зелений колір напою передає колорит місцевої кухні, а освіжаюча хвиля смаку – характер холодного вітру Памперо з Аргентини", - підкреслив український виробник алкоголю.
Ознайомитися із процесом приготування Pampero Pepino можна за посиланням.