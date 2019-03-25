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Медик предостерегла от использования ушных палочек

Киев • УНН

 • 49458 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Специальными ушными палочками можно чистить ухо от серы только извне. Такие рекомендации дала врач-педиатр Анна Кузева в комментарии корреспонденту УНН.

Медик предостерегла от использования ушных палочек

"Специальными ватными палочками можно убирать серую только извне, внутрь лезть нельзя, особенно у детей, поскольку в них меньше и нежнее ухо", - предупредила медик.

По ее словам, сера выполняет защитную функцию - смазывает, защищает от инфекций и пыли ухо. К тому же уху свойственна функция самоочистки, поскольку сера может выделяться и выходить наружу. Однако иногда происходит нарушение этого процесса, и сера твердеет внутри, образуя пробку.

В таких случаях, как порекомендовала врач, можно воспользоваться специальными каплями, которые размягчают серу и безопасно выводят ее наружу - ушные палочки же при пробках могут даже навредить, затолкав отвердели серу вглубь уха.

Напомним, маленьким детям не следует давать орехи, семена, а также леденцы, так как ребенок может подавиться ими.

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