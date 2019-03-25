Медик предостерегла от использования ушных палочек

"Специальными ватными палочками можно убирать серую только извне, внутрь лезть нельзя, особенно у детей, поскольку в них меньше и нежнее ухо", - предупредила медик.



По ее словам, сера выполняет защитную функцию - смазывает, защищает от инфекций и пыли ухо. К тому же уху свойственна функция самоочистки, поскольку сера может выделяться и выходить наружу. Однако иногда происходит нарушение этого процесса, и сера твердеет внутри, образуя пробку.



В таких случаях, как порекомендовала врач, можно воспользоваться специальными каплями, которые размягчают серу и безопасно выводят ее наружу - ушные палочки же при пробках могут даже навредить, затолкав отвердели серу вглубь уха.



Напомним, маленьким детям не следует давать орехи, семена, а также леденцы, так как ребенок может подавиться ими.