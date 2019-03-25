Медик застерегла від використання вушних паличок

"Спеціальними ватними паличками можна прибирати сіру тільки ззовні, всередину лізти не можна, особливо у дітей, оскільки в них менше і ніжніше вухо", - попередила медик.



За її словами, сірка виконує захисну функцію – змащує, захищає від інфекцій і пилу вухо. До того ж вусі властива функція самоочищення, оскільки сірка має виділятись і виходити назовні. Однак інколи відбувається порушення цього процесу, і сірка твердіє всередині, утворюючи пробку.



У таких випадках, як порекомендувала лікар, можна скористатись спеціальними краплями, які розм’якшують сірку і безпечно виводять її назовні – вушні палички ж при пробках можуть навіть нашкодити, заштовхавши стверділу сірку вглиб вуха.



Нагадаємо, маленьким дітям не слід давати горіхи, насіння, а також льодяники, оскільки дитина може подавитися ними.