Медик рассказал, как восстановиться после переутомления

Врач рассказал, что важно понять, человек чувствует переутомление, или, возможно, это симптомы определенного заболевания.



"То есть необходимо, чтобы человек обратил внимание, высыпается ли он. Может, он сократил количество часов сна. В среднем взрослому здоровому человеку требуется 7-8 часов сна, если он меньше спал какой-то период, следует восстановить сон и посмотреть, улучшило ли это состояние", - отметил Стойко.



Затем, по его словам, необходимо обратить внимание на питание, то есть полноценно питаться и употреблять достаточное количество воды, есть сезонные фрукты и овощи.



Необходимо также обратить внимание, как часто человек находится в стрессе, и пытаться уменьшить волнения.

"Если, например, человек курит - посмотреть, не стал ли он больше курить или злоупотреблять алкоголем, то есть любые изменения поведения от привычной", - пояснил Стойка.



Таким образом, по словам врача, для начала стоит вернуться к привычному поведению.



Кроме того, от усталости хорошо помогает физическая нагрузка и прогулки, но перетренеровываться тоже не стоит, так как это может ухудшить состояние. В физических нагрузках важна постепенность, поэтому необходимо советоваться с опытными тренерами.



"Очень способствуют восстановлению организма водные процедуры - ванны с морской солью и эфирными маслами, контрастный душ. Стоит обратить внимание на состояние нервной системы и подобрать соответствующее эфирное масло. Если человек дряблый - можно использовать масла с тонизирующим эффектом", - рассказал Стойко.



Если все это не меняет ситуацию в лучшую сторону, тогда это может быть заболевание. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом.



Как сообщал УНН, недосып снижает реакцию и влияет на интеллект.