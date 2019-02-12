Медик рассказал о вреде длительного чтения ленты новостей в соцсетях

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. Длительный просмотр гаджетов в темное время года, а также чтение ленты, что движется, приводит к перенапряжению глаз, которое, в свою очередь, может вызвать переутомление, головную боль, тошноту и тому подобное. Об этом сообщил заведующий кафедрой офтальмологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Шупика Сергей Рыков в комментарии корреспонденту УНН.

"Все эти гаджеты не приспособлены для того, чтобы смотреть в них ночью - они рассчитаны на то, чтобы смотреть на них или днем, или с освещением, поскольку идет контраст, то происходит напряжение глаз. Кроме того, речь идет о том, что сама лента бежит. Книгу мы постепенно прочитали, а затем переворачиваем страницу, а здесь мы просто прогоняем текст, и должны сосредоточиться на каждой строчке, которая, к тому же движется, что вызывает перенапряжение глазной мышцы", - отметил медик.

Как посоветовал медик, лучше на гаджете так же, как и в обычной книге, - сначала прочитать страницу, а затем перевернуть ее и читать дальше, чем постоянно двигаться по ленте.

При этом он добавил, что длительное напряжение глаз может привести к переутомлению, офтальмологических, неврологических проявлений - это и усталость, и отсутствие желания читать, а может быть и тошнота, чаще всего - головная боль.

Напомним, чтобы сохранить зрение при постоянной работе с компьютером, необходимо скорректировать цвет экрана, шрифт, а также обратить внимание на освещение в помещении.

Одной из основных причин ухудшения зрения у детей является нарушение осанки, а также цвет освещения в помещении.

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