Медик розповів про шкоду тривалого читання стрічки новин у соцмережах

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Тривалий перегляд гаджетів в темну пору року, а також читання стрічки, що рухається, призводить до перенапруження очей, яке, у свою чергу, може викликати перевтому, головний біль, нудоту тощо. Про це повідомив завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика Сергій Риков в коментарі кореспонденту УНН.

"Всі ці гаджети не пристосовані для того, щоб дивитись у них вночі – вони розраховані на те, щоб дивитись на них або вдень, або з освітленням, оскільки йде контраст, то відбувається напруження очей. Крім того, мова йде про те, що сама стрічка біжить. Книжку ми поступово прочитали, а потім перегортаємо сторінку, а тут ми просто проганяємо текст, і маємо зосереджуватись на кожній строчці, яка, до того ж рухається, що спричиняє перенапруження очного м'яза", - зазначив медик.

Як порадив медик, краще на гаджеті так само, як і у звичайній книжці, - спочатку прочитати сторінку, а потім перегорнути її і читати далі, ніж постійно рухатись за стрічкою.

При цьому він додав, що тривале напруження очей може призвести до перевтоми, офтальмологічних, неврологічних проявів – це і втома, і відсутність бажання читати, а може бути й нудота, найчастіше – головний біль.

Нагадаємо, щоб зберегти зір при постійній роботі з комп’ютером, необхідно скоригувати колір екрану, шрифт, а також звернути увагу на освітлення в приміщенні.

Однією з основних причин погіршення зору у дітей є порушення постави, а також колір освітлення в приміщенні.

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