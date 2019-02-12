Медик розповів про шкоду тривалого читання стрічки новин у соцмережах

"Всі ці гаджети не пристосовані для того, щоб дивитись у них вночі – вони розраховані на те, щоб дивитись на них або вдень, або з освітленням, оскільки йде контраст, то відбувається напруження очей. Крім того, мова йде про те, що сама стрічка біжить. Книжку ми поступово прочитали, а потім перегортаємо сторінку, а тут ми просто проганяємо текст, і маємо зосереджуватись на кожній строчці, яка, до того ж рухається, що спричиняє перенапруження очного м'яза", - зазначив медик.



Як порадив медик, краще на гаджеті так само, як і у звичайній книжці, - спочатку прочитати сторінку, а потім перегорнути її і читати далі, ніж постійно рухатись за стрічкою.



При цьому він додав, що тривале напруження очей може призвести до перевтоми, офтальмологічних, неврологічних проявів – це і втома, і відсутність бажання читати, а може бути й нудота, найчастіше – головний біль.



Нагадаємо, щоб зберегти зір при постійній роботі з комп’ютером, необхідно скоригувати колір екрану, шрифт, а також звернути увагу на освітлення в приміщенні.



Однією з основних причин погіршення зору у дітей є порушення постави, а також колір освітлення в приміщенні.