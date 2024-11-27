Мечты Европы о летающем такси рушатся из-за нехватки денег: что происходит с eVTOL

Ведущие европейские производители, разрабатывающие электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Lilium объявила о банкротстве, а Volocopter ведет переговоры с китайской Geely о продаже 85% акций, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Одним из нововведений на Олимпийских играх в Париже в этом году должно было стать электрическое летающее такси. Немецкая компания Volocopter обещала, что ее электрический двухместный самолет VoloCity будет перевозить пассажиров по городу. Этого так и не произошло. Вместо этого компания провела демонстрационные полеты. Хотя несоблюдение этого срока было неловким, за кулисами разыгрывалась более серьезная проблема - Volocopter срочно пыталась привлечь новые инвестиции, чтобы сохранить фирму, пишет издание.

Переговоры о займе 100 млн евро у правительства провалились в апреле.

Теперь надежды возлагаются на китайскую Geely, которая ведет переговоры о приобретении 85% акций Volocopter в обмен на финансирование в размере 95 млн долларов США, согласно сообщению Bloomberg. Сделка может означать, что все будущее производство будет перенесено в Китай.

Volocopter - одна из десятков компаний по всему миру, разрабатывающих электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Их машины обещают гибкость вертолета, но без такой стоимости, шума и выбросов.

Однако, столкнувшись с огромными расходами на одобрение таких новых самолетов регулирующими органами и последующее наращивание производственных мощностей, некоторые инвесторы отказываются от них.

Одной из самых громких "жертв" является Lilium.

Немецкая компания разработала радикальный подход к теме eVTOL.

Самолет Lilium использует 30 электрических струй, которые можно наклонять синхронно для перехода от вертикального подъема к прямому полету.

Концепция оказалась привлекательной, и компания заявила, что у нее есть заказы и меморандумы о взаимопонимании на 780 самолетов со всего мира.

Ей удалось продемонстрировать технологию с помощью дистанционно управляемой масштабной модели. Строительство первых полноразмерных самолетов уже началось, а испытания должны были начаться в начале 2025 года.

Еще на авиасалоне в Фарнборо в июле главный операционный директор Lilium Себастьян Борель говорил уверенно.

"Мы определенно сжигаем деньги, - сказал он BBC. - Но это хороший знак, потому что это означает, что мы производим самолет. К концу года у нас будет три самолета в производстве, и мы также привлекли 1,5 млрд евро".

Но затем деньги закончились.

Lilium пыталась получить кредит на сумму 100 млн евро от немецкого банка развития KfW. Однако для этого требовались гарантии от национальных и региональных правительств, которые так и не были реализованы.

В начале ноября компания начала процедуру банкротства своих основных операционных предприятий, и ее акции были удалены с фондовой биржи Nasdaq.

На данный момент работа над новым самолетом продолжается, поскольку компания работает с экспертами по реструктуризации, чтобы продать бизнес или привлечь новые инвестиции. Однако запуск нового e-jet в производство выглядит сложнее, чем когда-либо.

Крупным британским игроком на рынке eVTOL является Vertical Aerospace. Компания из Бристоля была основана в 2016 году бизнесменом Стивеном Фицпатриком, который также создал OVO Energy.

Его поразительный дизайн VX4 использует восемь больших пропеллеров, установленных на тонких крыльях самолетного типа, для создания подъемной силы. Фицпатрик сделал амбициозные заявления о самолете, предположив, что он будет "в 100 раз" безопаснее и тише вертолета, за 20% от стоимости.

Компания добилась прогресса. После завершения программы испытаний с дистанционным управлением она начала проводить пилотируемые испытания в начале этого года. Первоначально они проводились с самолетом, привязанным к земле. В начале ноября он осуществил свой первый взлет и посадку без привязи.

Но были и серьезные неудачи. В августе прошлого года дистанционно пилотируемый прототип был сильно поврежден, когда потерпел крушение во время испытаний в аэропорту Котсуолд после того, как отвалилась лопасть пропеллера.

В мае один из его ключевых партнеров, инжиниринговый гигант Rolls Royce, отказался от сделки по поставке электродвигателей для самолета.

Амбиции остаются заоблачными. Vertical Aerospace заявляет, что поставит своим клиентам 150 самолетов к концу десятилетия. К тому времени она также рассчитывает производить 200 единиц в год и выйти на уровень безубыточности в денежном выражении.

Но компания столкнулась с финансовыми трудностями и недавно договорилась о сделке по спасению со своим крупнейшим кредитором, американской компанией Mudrick Capital.

В рамках сделки Mudrick инвестирует до 50 млн долларов в Verticial, в то время как 130 млн долларов кредитов от Mudrick будут конвертированы в акции.

Это оставит американской инвестиционной фирме 70% акций Vertical, в то время как доля Фицпатрика сократится с 70% до 20%.

Среди турбулентности один европейский проект тихо идет по плану, говорит Бьорн Ферм, имеющий опыт работы в области авиационной техники и ранее пилотирующий боевые самолеты для ВВС Швеции. Сейчас он работает в аэрокосмической консалтинговой компании Leeham.

Он говорит, что проект eVTOL, реализуемый в Airbus, скорее всего, выживет.

Названный CityAirbus NextGen, четырехместный самолет имеет восемь пропеллеров и дальность полета 80 км.

"Это технологический проект для их инженеров, у них есть деньги и знания", - говорит Ферм.

В других частях мира другие хорошо финансируемые стартапы могут рассчитывать на хороший шанс запустить свои самолеты в производство. Это будет включать Joby и Archer в США.

После того, как самолеты будут произведены, следующей задачей станет проверка того, есть ли для них прибыльный рынок.

Первые маршруты, скорее всего, будут между аэропортами и городскими центрами. Но будут ли они приносить прибыль?

"Самая большая проблема с точки зрения стоимости эксплуатации - это пилот и батареи. Батареи нужно менять пару раз в год", - отмечает Ферм.

Учитывая всю неопределенность и расходы, как указано, можно задаться вопросом, почему инвесторы вообще вкладывают деньги в новые электрические самолеты.

"Никто не хотел упустить следующую Tesla", - смеется Ферм.