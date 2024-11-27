Мечты Европы о летающем такси рушатся из-за нехватки денег: что происходит с eVTOL

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
10:51 • 83072 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 126799 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 132448 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 135223 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 119664 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 121982 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 129711 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146606 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114572 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125079 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 108081 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 105719 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 118595 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 102247 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 60208 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

14:40 • 36840 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

10:21 • 118595 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 126799 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 132448 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 135223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

13:45 • 30557 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 60208 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

11:16 • 102247 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 105719 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 108081 просмотра
Актуальное
Мечты Европы о летающем такси рушатся из-за нехватки денег: что происходит с eVTOL

Мечты Европы о летающем такси рушатся из-за нехватки денег: что происходит с eVTOL

Киев  •  УНН

 • 4279 просмотра

Read in English

Ведущие европейские разработчики электрических самолетов с вертикальным взлетом столкнулись с финансовыми проблемами. Lilium объявила о банкротстве, а Volocopter может перейти под контроль китайской Geely.

Ведущие европейские производители, разрабатывающие электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Lilium объявила о банкротстве, а Volocopter ведет переговоры с китайской Geely о продаже 85% акций, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Одним из нововведений на Олимпийских играх в Париже в этом году должно было стать электрическое летающее такси. Немецкая компания Volocopter обещала, что ее электрический двухместный самолет VoloCity будет перевозить пассажиров по городу. Этого так и не произошло. Вместо этого компания провела демонстрационные полеты. Хотя несоблюдение этого срока было неловким, за кулисами разыгрывалась более серьезная проблема - Volocopter срочно пыталась привлечь новые инвестиции, чтобы сохранить фирму, пишет издание.

Переговоры о займе 100 млн евро у правительства провалились в апреле.

Теперь надежды возлагаются на китайскую Geely, которая ведет переговоры о приобретении 85% акций Volocopter в обмен на финансирование в размере 95 млн долларов США, согласно сообщению Bloomberg. Сделка может означать, что все будущее производство будет перенесено в Китай.

Volocopter - одна из десятков компаний по всему миру, разрабатывающих электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).

Их машины обещают гибкость вертолета, но без такой стоимости, шума и выбросов.

Однако, столкнувшись с огромными расходами на одобрение таких новых самолетов регулирующими органами и последующее наращивание производственных мощностей, некоторые инвесторы отказываются от них.

Image

Одной из самых громких "жертв" является Lilium.

Немецкая компания разработала радикальный подход к теме eVTOL.

Самолет Lilium использует 30 электрических струй, которые можно наклонять синхронно для перехода от вертикального подъема к прямому полету.

Концепция оказалась привлекательной, и компания заявила, что у нее есть заказы и меморандумы о взаимопонимании на 780 самолетов со всего мира.

Ей удалось продемонстрировать технологию с помощью дистанционно управляемой масштабной модели. Строительство первых полноразмерных самолетов уже началось, а испытания должны были начаться в начале 2025 года.

Еще на авиасалоне в Фарнборо в июле главный операционный директор Lilium Себастьян Борель говорил уверенно.

"Мы определенно сжигаем деньги, - сказал он BBC. - Но это хороший знак, потому что это означает, что мы производим самолет. К концу года у нас будет три самолета в производстве, и мы также привлекли 1,5 млрд евро".

Но затем деньги закончились.

Lilium пыталась получить кредит на сумму 100 млн евро от немецкого банка развития KfW. Однако для этого требовались гарантии от национальных и региональных правительств, которые так и не были реализованы.

В начале ноября компания начала процедуру банкротства своих основных операционных предприятий, и ее акции были удалены с фондовой биржи Nasdaq.

На данный момент работа над новым самолетом продолжается, поскольку компания работает с экспертами по реструктуризации, чтобы продать бизнес или привлечь новые инвестиции. Однако запуск нового e-jet в производство выглядит сложнее, чем когда-либо.

Image

Крупным британским игроком на рынке eVTOL является Vertical Aerospace. Компания из Бристоля была основана в 2016 году бизнесменом Стивеном Фицпатриком, который также создал OVO Energy.

Его поразительный дизайн VX4 использует восемь больших пропеллеров, установленных на тонких крыльях самолетного типа, для создания подъемной силы. Фицпатрик сделал амбициозные заявления о самолете, предположив, что он будет "в 100 раз" безопаснее и тише вертолета, за 20% от стоимости.

Компания добилась прогресса. После завершения программы испытаний с дистанционным управлением она начала проводить пилотируемые испытания в начале этого года. Первоначально они проводились с самолетом, привязанным к земле. В начале ноября он осуществил свой первый взлет и посадку без привязи.

Но были и серьезные неудачи. В августе прошлого года дистанционно пилотируемый прототип был сильно поврежден, когда потерпел крушение во время испытаний в аэропорту Котсуолд после того, как отвалилась лопасть пропеллера.

В мае один из его ключевых партнеров, инжиниринговый гигант Rolls Royce, отказался от сделки по поставке электродвигателей для самолета.

Амбиции остаются заоблачными. Vertical Aerospace заявляет, что поставит своим клиентам 150 самолетов к концу десятилетия. К тому времени она также рассчитывает производить 200 единиц в год и выйти на уровень безубыточности в денежном выражении.

Но компания столкнулась с финансовыми трудностями и недавно договорилась о сделке по спасению со своим крупнейшим кредитором, американской компанией Mudrick Capital.

В рамках сделки Mudrick инвестирует до 50 млн долларов в Verticial, в то время как 130 млн долларов кредитов от Mudrick будут конвертированы в акции.

Это оставит американской инвестиционной фирме 70% акций Vertical, в то время как доля Фицпатрика сократится с 70% до 20%.

Image

Среди турбулентности один европейский проект тихо идет по плану, говорит Бьорн Ферм, имеющий опыт работы в области авиационной техники и ранее пилотирующий боевые самолеты для ВВС Швеции. Сейчас он работает в аэрокосмической консалтинговой компании Leeham.

Он говорит, что проект eVTOL, реализуемый в Airbus, скорее всего, выживет.

Названный CityAirbus NextGen, четырехместный самолет имеет восемь пропеллеров и дальность полета 80 км.

"Это технологический проект для их инженеров, у них есть деньги и знания", - говорит Ферм.

В других частях мира другие хорошо финансируемые стартапы могут рассчитывать на хороший шанс запустить свои самолеты в производство. Это будет включать Joby и Archer в США.

После того, как самолеты будут произведены, следующей задачей станет проверка того, есть ли для них прибыльный рынок.

Первые маршруты, скорее всего, будут между аэропортами и городскими центрами. Но будут ли они приносить прибыль?

"Самая большая проблема с точки зрения стоимости эксплуатации - это пилот и батареи. Батареи нужно менять пару раз в год", - отмечает Ферм.

Учитывая всю неопределенность и расходы, как указано, можно задаться вопросом, почему инвесторы вообще вкладывают деньги в новые электрические самолеты.

"Никто не хотел упустить следующую Tesla", - смеется Ферм.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
airbusAirbus
parizhПариж
kitaiКитай