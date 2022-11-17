После перерыва из-за полномасштабного вторжения россии McDonald's начал поэтапно открывать свои рестораны в Украине. 20 сентября на доставку заработали три ресторана в Киеве.
McDonald's возобновляет работу в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу в Луцке. Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Полищук, информирует УНН.
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"С сегодняшнего дня McDonald’s начинает работу в нашем городе", – написал мэр.
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