McDonald's возобновляет работу в Ивано-Франковске
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Сеть ресторанов McDonald’s возобновляет работу в Ивано-Франковске, сообщается на сайте компании, пишет УНН.
Детали
Так, в Ивано-Франковске возобновит работу McDonald’s на улице Ивана Миколайчука, 2 - как само заведение, так и доставка - с 9 до 21 часа. Во время воздушной тревоги МакДональдз не будет работать.
Также возобновили работу бургерные в Белой Церкви и в Броварах.
Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый в Instagram сообщил, что в Сиховском районе города также открывают McDonald’s.
Дополнение
Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов – с запуска McDelivery. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.
McDonald’s закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.