McDonald's возобновляет работу в Ивано-Франковске

Детали

Так, в Ивано-Франковске возобновит работу McDonald’s на улице Ивана Миколайчука, 2 - как само заведение, так и доставка - с 9 до 21 часа. Во время воздушной тревоги МакДональдз не будет работать.

Также возобновили работу бургерные в Белой Церкви и в Броварах.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый в Instagram сообщил, что в Сиховском районе города также открывают McDonald’s.

Дополнение

Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов – с запуска McDelivery. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.

McDonald’s закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.