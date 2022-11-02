McDonald's відновлює роботу в Івано-Франківську

Деталі

Так, в Івано-Франківську відновить роботу McDonald’s на вулиці Івана Миколайчука, 2 - як сам заклад, так і доставка - з 9-ї до 21 години. Під час повітряної тривоги МакДональдз не працюватиме.

Також відновили роботу бургерні в Білій Церкві та у Броварах.

Окрім того, мер Львова Андрій Садовий в Instagram повідомив, що у Сихівському районі міста також відкривають McDonald’s.

Доповнення

Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів - із запуску McDelivery. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.

McDonald’s закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.