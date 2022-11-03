McDonald's возобновляет работу в Виннице

Детали

В Виннице возобновляют работу два заведения McDonald’s:



ТСК Магигранд, просп. Юности, 43-А



ул. Соборная, 51-А



Заказать еду можно с доставкой или прийти в рестораны.

Будут работать заведения с 9 до 21 часа. Во время воздушной тревоги МакДональдз не будет работать.

Дополнение

Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов – с запуска McDelivery. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.

McDonald’s закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.