McDonald's возобновляет работу в Виннице
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сеть ресторанов McDonald's возобновляет работу в Виннице, сообщается на странице компании Facebook, пишет УНН.
Детали
В Виннице возобновляют работу два заведения McDonald’s:
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- ТСК Магигранд, просп. Юности, 43-А
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- ул. Соборная, 51-А
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Заказать еду можно с доставкой или прийти в рестораны.
Будут работать заведения с 9 до 21 часа. Во время воздушной тревоги МакДональдз не будет работать.
Дополнение
Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов – с запуска McDelivery. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.
McDonald’s закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.