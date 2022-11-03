McDonald's відновлює роботу у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Мережа ресторанів McDonald's відновлює роботу у Вінниці, повідомляється на сторінці компанії у Facebook, пише УНН.
Деталі
У Вінниці відновлюють роботу два заклади McDonald’s:
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- ТСК Магігранд, просп. Юності, 43-А
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- вул. Соборна, 51-А
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Замовити страви можна з доставкою, або прийти до ресторанів.
Працюватимуть заклади з 9-ї до 21 години. Під час повітряної тривоги МакДональдз не працюватиме.
Доповнення
Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів - із запуску McDelivery. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.
McDonald’s закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.