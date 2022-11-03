McDonald's відновлює роботу у Вінниці

Деталі

У Вінниці відновлюють роботу два заклади McDonald’s:



ТСК Магігранд, просп. Юності, 43-А



вул. Соборна, 51-А



Замовити страви можна з доставкою, або прийти до ресторанів.

Працюватимуть заклади з 9-ї до 21 години. Під час повітряної тривоги МакДональдз не працюватиме.

Доповнення

Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів - із запуску McDelivery. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.

McDonald’s закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.