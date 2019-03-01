МБК "Николаев" завоевал волевую победу в Суперлиге над "Киев-Баскет"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Баскетболисты "Николаева" вырвали эффектную победу в "Киев-Баскет", уступая в течение большей части игрового времени поединка регулярного чемпионата Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
После непродолжительной стартовой пристрелки гости стали постепенно перебирать инициативу к себе. Сандул с Носковым на экваторе игрового времени стартовой четверти обеспечили гостям 8-очковый отрыв. Гости в дальнейшем превосходили соперников в скорости, заставляя тех много ошибаться и не позволяя отыграться. Также киевляне довольно метко атаковали из-за дуги: 3 попадания из 5-ти стартовой 10-минутку. Только Петров дважды забил с дальних попыток на последних минутах.
К большому перерыву хозяева смогли отыграть лишь одно очко из 10-ти отставания. Самым активным у николаевцев был Кейт Омоера. Он единственный в матче, кто за первую половину набрал 10 и более очков — 12. Но этого было мало, чтобы переломить ход событий. Киевляне преобладали над николаевцами в реализации.
В третьей четверти хозяева добавили скорости и агрессии. Впоследствии рывок 7:0 сократил отставание хозяев до трех очков. Николаевцам это существенно добавило уверенности. Гости же ощутимо занервничали, что негативно сказалось на реализации. К концу четверти николаевцы наконец сравняли счет.
С началом заключительной четверти “Николаев” продолжил давить на несколько деморализованных гостей. Первой результативной атакой Приймак впервые вывел хозяев вперед. А хохоник сразу увеличил преимущество. Евгений Мурзин вынужден был реагировать тайм-аутом. Однако это не остановило давление хозяев. Николаевцы увеличили преимущество до шести очков. Только после этого Крик точным трехочковым подарил гостям надежду на успешное завершение. Впрочем сбить кураж “Николаева” оказалось не под силу. Хозяева все же вырвали 10-ю победу в сезоне — 83:79.
Статистика команд:
“Николаев”: Адедиран 17 очков, 9 подборов, Омоера 15о, 6пд, 2пр
“Киев-Баскет”: Петров 14о, 7пд, 3пр, Сандул 14о, 5пд, 2пр.
Заметим, что киевляне с 14 победами идут 4-ми в сезоне, а “Николаев” сразу за ними.