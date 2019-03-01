МБК "Миколаїв" виборов вольову перемогу у Суперлізі над "Київ-Баскетом"

Після нетривалої стартової пристрілки гості стали поступово перебирати ініціативу до себе. Сандул з Носковим на екваторі ігрового часу стартової чверті забезпечили гостям 8-очковий відрив. Гості надалі переважали суперників у швидкості, змушуючи тих багато помилятися та не дозволяючи відігратися. Також кияни досить влучно атакували з-за дуги: 3 влучання з 5-ти за стартову 10-хвилинку. Лише Петров двічі забив з дальніх спроб на останніх хвилинах.

До великої перерви господарі змогли відіграти лише одне очко з 10-ти відставання. Найактивнішим у миколаївців був Кейт Омоера. Він єдиний у матчі, хто за першу половину набрав 10 та більше очок — 12. Та цього було замало, аби переломити перебіг подій. Кияни переважали миколаївців за реалізацією.

У третій чверті господарі додали швидкості та агресії. Згодом ривок 7:0 скоротив відставання господарів до трьох очок. Миколаївцям це суттєво додало впевненості. Гості ж відчутно занервували, що негативно позначилося на реалізації. До кінця чверті миколаївці нарешті зрівняли рахунок.

З початком заключної чверті “Миколаїв” продовжив тиснути на дещо деморалізованих гостей. Першою результативною атакою Приймак вперше вивів господарів вперед. А Хохоник одразу збільшив перевагу. Євген Мурзін вимушений був реагувати тайм-аутом. Однак це не зупинило тиск господарів. Миколаївці збільшили перевагу до шести очок. Лише після цього Крік влучним триочковим подарував гостям надію на успішне завершення. Втім збити кураж “Миколаєва” виявилося не під силу. Господарі все ж вирвали 10-ту перемогу в сезоні — 83:79.

Статистика команд:

“Миколаїв”: Адедиран 17 очок, 9 підбирань, Омоера 15о, 6пд, 2пр

“Київ-Баскет”: Петров 14о, 7пд, 3пр, Сандул 14о, 5пд, 2пр.

Зауважимо, що кияни з 14 перемогами йдуть 4-ми у сезоні, а “Миколаїв” одразу за ними.