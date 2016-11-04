МБК "Николаев" в овертайме нанес поражение БК "Волиньбаскет"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. МБК "Николаев" на домашнем паркете в ПС "Надежда" в овертайме вырвал победу над "Волиньбаскетом", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
В перенесенном поединке шла равная борьба, что подтвердил счет после первой четверти - 18:18. Поэтому победитель баталии определился только по итогам овертайма, где более ловкими оказались хозяева - 78:72.
Самым результативным в составе хозяев стал Иванов - 17 очков. На счету игрока Луцкой команды Рудакова дабл-дабл 18 + 10 подборов.
Таким образом, у николаевцев стало 5 побед при 4 поражениях - 5 место. "Волиньбаскет" с 1 победой в 7 играх на последней строчке чемпионата.
Напомним, что сегодня вечером команды встретятся снова на паркете ПС "Надежда" в рамках кубковой встречи. Старт игры в 19:00.
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