МБК "Миколаїв" в овертаймі завдав поразки БК "Волиньбаскет"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. МБК "Миколаїв" на домашньому паркеті в ПС "Надія" в овертаймі вирвав перемогу над "Волиньбаскетом", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У перенесеному поєдинку точилася рівна боротьба, що підтвердив рахунок після першої чверті – 18:18. Тому переможець баталії визначився тільки за підсумком овертайму, де вправнішими виявилися господарі – 78:72.
Найрезультативнішим у складі господарів став Іванов – 17 очок. На рахунку гравця Луцької команди Рудакова дабл-дабл 18 + 10 підбирань.
Таким чином, у миколаївців стало 5 перемог при 4 поразках – 5 місце. "Волиньбаскет" з 1 перемогою в 7 іграх на останній сходинці чемпіонату.
Нагадаємо, що сьогодні ввечері команди зустрінуться знову на паркеті ПС "Надія" у рамках кубкової зустрічі. Старт гри о 19:00.
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