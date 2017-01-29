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МБК "Николаев" на домашнем паркете уступил БК "Днепр"

МБК "Николаев" на домашнем паркете уступил БК "Днепр"

Киев • УНН

 • 9862 просмотра

МИКО-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, 29 января в николаевской спортивной школе "Надежда" местный МБК "Николаев" в рамках баскетбольной Суперлиги принимал БК "Днепр", передает корреспондент УНН.

В первой четверти игры днепряне сразу захватили лидерство и оторвались в счете на 18 очков (10:28). Вторая четверть поединка также прошла под диктовку гостей, которые забросили в корзину на 6 мячей больше николаевцев (13:19).

После большого перерыва баскетболисты МБК "Николаев" сумели переломить ход поединка в свою пользу и в третьей четверти заработали на 10 очков больше днепрян (24:14). Заключительный период матча прошел в равной борьбе (21:21), но гандикап, полученный БК "Днепр" в начале встречи, помог гостям отпраздновать победу в поединке.

Общий результат матча - 68:82 в пользу днепрян.

Лучшим игроком встречи стал николаевец О.Онуфриев, который принес своей команде 20 очков. У днепрян лучший показатель у С.Тимофеенко, что набрал 17 очков.

Украинские Национальные Новости

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