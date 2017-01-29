МБК "Миколаїв" на домашньому паркеті поступився БК "Дніпро"
Київ • УНН
МИКОЇВ-КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні, 29 січня у миколаївській спортивній школі "Надія" місцевий МБК "Миколаїв" в рамках баскетбольної Суперліги приймав БК "Дніпро", передає кореспондент УНН.
У першій чверті гри дніпряни відразу захопили лідерство та відірвалися у рахунку на 18 очок (10:28). Друга чверть поєдинку також пройшла під диктовку гостей, які закинули у корзину на 6 м'ячів більше за миколаївців (13:19).
Після великої перерви баскетболісти МБК "Миколаїв" зуміли переламати хід поєдинку на свою користь і у третій чверті заробили на 10 очок більше за дніпрян (24:14). Заключний період матчу пройшов у рівній боротьбі (21:21), але гандикап, отриманий БК "Дніпро" на початку зустрічі, допоміг гостям відствяткувати перемогу у поєдинку.
Загальний результат матчу - 68:82 на користь дніпрян.
Найкращим гравцем зустрічі став миколаєвець О.Онуфрієв, який приніс своїй команді 20 очок. У дніпрян найкращий показник у С.Тимофеєнко, що здобув 17 очок.