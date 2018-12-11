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Почти в 200 учебных заведениях обнаружили температурные нарушения

Киев • УНН

 • 9370 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Нарушения температурного режима установлены в 193 учебных заведениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Почти в 200 учебных заведениях обнаружили температурные нарушения

"При участии специалистов Госпродпотребслужбы принято участие в более чем 5 тысяч обследований учебных заведений, что составляет 17% от общего количества объектов. Нарушения температурного режима установлены в 193 заведениях (3,8%)", – говорится в сообщении.

Как уточняется, среди основных причин несоблюдения температурного режима – нарушение сроков начала отопительного сезона. По этой причине не был соблюден температурный режим в учебных заведениях Черкасской, Днепропетровской, Херсонской областей. Несвоевременная подготовка систем отопления – в Житомирской, Закарпатской, Херсонской областях.

В Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской областях причиной нарушения стали повреждения наружных сетей или некачественная работа централизованных сетей теплоснабжения. А в Николаевской и Ровенской, как уточняется, – безответственность органов исполнительной власти из-за установления лимитов отопления.

"По фактам выявленных нарушений предоставлено руководителям учебных заведений 120 предписаний и направлено 469 информаций в органы исполнительной власти и местного самоуправления, наложен 1 штраф", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, в Харьковской области зафиксировано несоблюдение температурного режима в 38 дошкольных и школьных учебных заведений.

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