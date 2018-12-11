Майже у 200 закладах освіти виявили температурні порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Порушення температурного режиму встановлено у 193 закладах освіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
"За участю спеціалістів Держпродспоживслужби взято участь у більш ніж 5 тисяч обстежень закладів освіти, що складає 17% від загальної кількості об'єктів. Порушення температурного режиму встановлено у 193 закладах (3,8%)", – йдеться в повідомленні.
Як уточняється, серед основних причин недотримання температурного режиму – порушення термінів початку опалювального сезону. З цієї причини не було дотримано температурного режиму у закладах освіти Черкаської, Дніпропетровської, Херсонської областей. Несвоєчасна підготовка систем опалення – у Житомирській, Закарпатській, Херсонській областях.
У Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській, Тернопільській, Харківській областях причиною порушення стали пошкодження зовнішніх мереж або неякісна робота централізованих мереж теплопостачання. А у Миколаївській і Рівненській, як уточнюється, – безвідповідальність органів виконавчої влади через встановлення лімітів опалення.
"За фактами виявлених порушень надано керівникам закладів освіти 120 приписів та направлено 469 інформацій до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, накладено 1 штраф", – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, у Харківській області зафіксовано недотримання температурного режиму у 38 дошкільних і шкільних навчальних закладів.