Полиция в этом году разоблачила почти тысячу киберпреступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В 2018 году подразделениями Национальной полиции Украины было разоблачено почти тысяча киберпреступлений. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"В этом году подразделением было обнаружено около 6 тысяч преступлений, совершенных в сфере использования высоких информационных технологий. Из них почти тысяча - преступления, совершенные в сфере кибербезопасности", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время итогового годового отчета.
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Глава Нацполиции добавил, что среди успешных операций - задержание организатора бот-сети Avalanche, разоблачение участника международной хакерской группировки Cobalt, участие в прекращении деятельности международной хакерской группы FIN7.
Напомним, Украина видит все возможности для взаимодействия с НАТО в рамках трастового фонда по кибербезопасности для решения вопроса киберзащиты, учитывая непрекращающиеся атаки РФ в украинском киберпространстве.