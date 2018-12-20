Україна хоче використати трастовий фонд НАТО для кіберзахисту від РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Україна бачить всі можливості для взаємодії з НАТО у межах трастового фонду з кібербезпеки для вирішення питання кіберзахисту, враховуючи безперервні атаки РФ в українському кіберпросторі. Про це заявила віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі із заступником Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Антоніо Міссіролі у Брюсселі. Про це передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Україна вже сьогодні докладає максимум зусиль на національному рівні для безпеки та захисту критичної кіберінфраструктури, а також бачить всі можливості для взаємодії з НАТО у рамках зазначеного фонду", - наголосила віце-прем’єр-міністр.
В уряді за підсумками зустрічі додали, що, враховуючи безперервні атаки РФ в українському кіберпросторі, зокрема, на системи функціонування державного управління, а також потенційні ризики зовнішнього втручання у хід виборчого процесу, допомога союзників та спроможності трастового фонду з кібербезпеки є нагальною потребою для України.
Нагадаємо, Генеральна асамблея ООН в понеділок ухвалила резолюцію "Протидія використанню інформаційно-комунікаційних технологій в злочинних цілях", що була ініційована Росією.