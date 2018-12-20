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Украина хочет использовать трастовый фонд НАТО для киберзащиты от РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина видит все возможности для взаимодействия с НАТО в рамках трастового фонда по кибербезопасности для решения вопроса киберзащиты, учитывая непрекращающиеся атаки РФ в украинском киберпространстве. Об этом заявила вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе во время встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Антонио Миссироли в Брюсселе. Об этом передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украина хочет использовать трастовый фонд НАТО для киберзащиты от РФ

"Украина уже сегодня прилагает максимум усилий на национальном уровне для безопасности и защиты критической киберинфраструктуры, а также видит все возможности для взаимодействия с НАТО в рамках указанного фонда", - подчеркнула вице-премьер-министр.

В ведомстве добавили, что непрерывные атаки РФ в украинском киберпространстве, в частности, системы функционирования государственного управления, а также потенциальные риски внешнего вмешательства в ход избирательного процесса, помощь союзников и способности трастового фонда по кибербезопасности является насущной необходимостью для Украины.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", которая была инициирована Россией.

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