Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Генеральна Асамблея ООН в понеділок прийняла резолюцію "Протидія використанню інформаційно-комунікаційних технологій в злочинних цілях", що була ініційована Росією. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на офіційного представника постпредства Росії при ООН Федора Стржіжовскього, передає УНН.
“Резолюція дає початок пошуку та формулювання відповіді на одну з актуальних глобальних загроз — проблему кіберзлочинності. На першому етапі це рішення передбачає запуск в Генеральній Асамблеї ООН широкої політико-правової дискусії по цій темі з підключенням генерального секретаря ООН”, — пояснив російський дипломат.
Співавторами резолюції стали 36 держав.
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.
Додається, що за резолюцію проголосувало 66 членів Генасамблеї, проти 19.