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Генассамблея ООН приняла резолюцию по кибербезопасности

Киев • УНН

 • 11238 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", которая была инициирована Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает УНН.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по кибербезопасности

"Резолюция дает начало поиска и формулировки ответа на одну из актуальных глобальных угроз - проблему киберпреступности. На первом этапе это решение предусматривает запуск в Генеральной Ассамблее ООН широкой политико-правовой дискуссии по этой теме с подключением генерального секретаря ООН", - пояснил российский дипломат.

Соавторами резолюции стали 36 государств.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Добавляется, что за резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против 19.

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