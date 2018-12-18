Генассамблея ООН приняла резолюцию по кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генеральная Ассамблея ООН в понедельник приняла резолюцию "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", которая была инициирована Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает УНН.
"Резолюция дает начало поиска и формулировки ответа на одну из актуальных глобальных угроз - проблему киберпреступности. На первом этапе это решение предусматривает запуск в Генеральной Ассамблее ООН широкой политико-правовой дискуссии по этой теме с подключением генерального секретаря ООН", - пояснил российский дипломат.
Соавторами резолюции стали 36 государств.
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущую российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Добавляется, что за резолюцию проголосовали 66 членов Генассамблеи, против 19.