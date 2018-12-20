Поліція цього року викрила майже тисячу кіберзлочинів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У 2018 році підрозділами Національної поліції України було викрито майже тисячу кіберзлочинів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
"У цьому році підрозділом виявлено близько 6 тисяч злочинів, вчинених у сфері використання високих інформаційних технологій. З них майже тисяча – злочини, вчинені у сфері кібербезпеки", – повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час підсумкового річного звіту.
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Голова Нацполіції додав, що серед успішних операцій – затримання організатора бот-мережі Avalanche, викриття учасника міжнародного хакерського угрупування Cobalt, участь в припиненні діяльності міжнародної хакерської групи FIN7.
Нагадаємо, Україна бачить всі можливості для взаємодії з НАТО у межах трастового фонду з кібербезпеки для вирішення питання кіберзахисту, враховуючи безперервні атаки РФ в українському кіберпросторі.