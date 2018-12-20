ЦВК провела цикл тренінгів з кібербезпеки

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Центрі управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК за сприяння Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES) протягом грудня пройшли десять тренінгів з кібергігієни, у яких взяли участь 169 членів ЦВК - працівники Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.