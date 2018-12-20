ЦВК провела цикл тренінгів з кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Центрі управління навчанням учасників виборчих процесів при ЦВК за сприяння Міжнародної фундації виборчих систем в Україні (IFES) протягом грудня пройшли десять тренінгів з кібергігієни, у яких взяли участь 169 членів ЦВК - працівники Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців. Про це повідомив Відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, передає УНН.
“Зазначена серія тренінгів завершила сертифікацію ЦВК з кібергігієни. Ця інноваційна програма була розроблена експертами IFES з метою сприяння безпечній та відповідальній кіберповедінці та обізнаності в галузі кібербезпеки. При цьому вона стала першою у своєму роді, яку міжнародна організація запропонувала в Україні та світі”, — йдеться у повідомленні.
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У ході подальшої підготовки до виборів Президента України 31 березня 2019 року подібні тренінги будуть запропоновані широкому колу учасників виборчого процесу, зокрема, членам окружних виборчих комісій, працівникам органів адміністрування ДРВ (Державний реєстр виборців), представникам організацій громадянського суспільства.
Окрім тренінгів з кібергігієни, також планується проведення високоспеціалізованих тренінгів з інформаційних технологій для ЦВК, кризових симуляцій, експертних круглих столів, міжнародних конференцій, навчальних візитів, а також видання інтерактивного посібника з кібербезпеки.
Раніше ЦВК підготувала 665 ДВК для проведення місцевих виборів.
У 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.