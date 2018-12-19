ЦВК підготувала 665 ДВК для проведення місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У неділю, 23 грудня, очікується проведення перших і додаткових місцевих виборів у 665 дільничих виборчих комісіях (ДВК) у 13 регіонах. Така інформація слідує з повідомлення ЦВК про проведення спеціальних тренінгів для 2000 членів ДВК за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), передає УНН.
“У 30 тренінгах, які тривали у 13 регіонах України протягом восьми днів, з 12 до 19 грудня, взяли участь близько 2000 членів 665 ДВК, утворених для проведення перших і додаткових місцевих виборів, призначених на 23 грудня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляли 4 грудня УНН у ЦВК, дотепер залишається неврегульованим питання проведення місцевих виборів у 10 областях України, де запроваджено воєнний стан.
Водночас, у ЦВК зауважили, що 29 листопада 2018 року Комісія ухвалила постанову стосовно організації підготовки та проведення місцевих виборів в окремих регіонах України, в яких введено воєнний стан.
Зазначимо, що Президент України вніс на розгляд парламенту зміни до закону про воєнний стан, які передбачають проведення місцевих виборів.
26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.