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ЦИК подготовила 665 УИК для проведения местных выборов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В воскресенье, 23 декабря, ожидается проведение первых и дополнительных местных выборов в 665 участковых избирательных комиссиях (УИК) в 13 регионах. Такая информация следует из сообщения ЦИК о проведении специальных тренингов для 2000 членов УИК при поддержке Международного фонда избирательных систем (IFES), передает УНН.

ЦИК подготовила 665 УИК для проведения местных выборов

“В 30 тренингах, которые проходили в 13 регионах Украины в течение восьми дней, с 12 по 19 декабря, приняли участие около 2000 членов 665 УИК, образованных для проведения первых и дополнительных местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года”, — говорится в сообщении.

Как сообщали 4 декабря УНН в ЦИК, до сих пор остается неурегулированным вопрос проведения местных выборов в 10 областях Украины, где введено военное положение.

В то же время, в ЦИК отметили, что 29 ноября 2018 года Комиссия приняла постановление по организации подготовки и проведению местных выборов в отдельных регионах Украины, в которых введено военное положение.

Отметим, что Президент Украины внес на рассмотрение парламента изменения в закон о военном положении, предусматривающие проведение местных выборов.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя, — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

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