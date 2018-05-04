Почти по всей Украине уже начались засухи
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Почти во всех регионах Украины уже начались грунтовые засухи. Об этом во время заседания Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по предотвращению и противодействию массовым пожарам в лесах, на торфохранилищах и сельхозугодьях в летний период сообщил директор Украинчького гидрометцентра Николай Кульбида, передает корреспондент УНН.
"Уже сегодня в большинстве регионов начались грунтовые засухи", - сообщил Кульбида.
Он отметил увеличение среднесуточной температуры воздуха и практическое отсутствие плавного перехода с зимнего периода в летний.
По его словам, апрель был самым теплым месяцем с начала наблюдений за климатической ситуацией в Украине.
Напомним, климатологи рассказали, что означают скачки температуры воздуха.