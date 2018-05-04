Почти по всей Украине уже начались засухи

"Уже сегодня в большинстве регионов начались грунтовые засухи", - сообщил Кульбида.

Он отметил увеличение среднесуточной температуры воздуха и практическое отсутствие плавного перехода с зимнего периода в летний.

По его словам, апрель был самым теплым месяцем с начала наблюдений за климатической ситуацией в Украине.

Напомним, климатологи рассказали, что означают скачки температуры воздуха.