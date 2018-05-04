Майже по всій Україні вже розпочалися засухи
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Майже у всіх регіонах України вже розпочалися ґрунтові засухи. Про це під час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо запобігання та протидії масовим пожежам у лісах, на торфосховищах та сільгоспугіддях у літній період повідомив директор Украінчького гідрометцентру Микола Кульбіда, передає кореспондент УНН.
"Вже сьогодні у більшості регіонів розпочались ґрунтові засухи", - повідомив Кульбіда.
Він відзначив збільшення середньодобової температури повітря та практичну відсутність плавного переходу із зимового періоду в літній.
За його словами, квітень був найтеплішим місяцем з початку спостережень за кліматичною ситуацією в Україні.
Нагадаємо, кліматологи розповіли, що означають стрибки температури повітря.