Около 900 медицинских и более 2 200 образовательных учреждений уничтожили оккупанты с начала войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский сообщил сколько учебных заведений, медицины и религиозных учреждений было уничтожено россиянами, передает УНН.

Детали

Как отметил Президент, почти 200 одних лишь религиозных сооружений – храмов и молитвенных домов разных конфессий, почти 900 медицинских и более 2 200 образовательных учреждений – повреждены или разрушены российскими ударами. Десятки университетов, сотни школ и детских садов.

Цитата

"Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, неоднократно били по остановкам общественного транспорта. Российская армия не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам по... в Оленевке. И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая безнравственная избирательность", - отметил Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал отчет от Amnesty International по Украине.

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