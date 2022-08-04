Около 900 медицинских и более 2 200 образовательных учреждений уничтожили оккупанты с начала войны

Детали

Как отметил Президент, почти 200 одних лишь религиозных сооружений – храмов и молитвенных домов разных конфессий, почти 900 медицинских и более 2 200 образовательных учреждений – повреждены или разрушены российскими ударами. Десятки университетов, сотни школ и детских садов.

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"Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей за водой, по эвакуационным автобусам, неоднократно били по остановкам общественного транспорта. Российская армия не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам по... в Оленевке. И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая безнравственная избирательность", - отметил Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал отчет от Amnesty International по Украине.