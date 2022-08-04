Майже 900 медичних та понад 2 200 освітніх закладів знищили окупанти від початку війни

Деталі

Як зазначив Президент, майже 200 одних лише релігійних споруд – храмів і молитовних будинків різних конфесій, майже 900 медичних та понад 2 200 освітніх закладів – пошкоджено або зруйновано російськими ударами. Десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.

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"Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, по евакуаційних автобусах, неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах... По табору з військовополоненими в Оленівці. І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський прокоментував звіт від Amnesty International щодо України.