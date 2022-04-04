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Почти 80% беженцев планируют вернуться в Украину после войны – опрос

Киев • УНН

 • 138748 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. После окончания войны в Украину планируют вернуться 79% беженцев, которые покинули страну из-за вторжения россии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, сообщает УНН.

Почти 80% беженцев планируют вернуться в Украину после войны – опрос

Детали

89% опрошенных украинских беженцев верят в то, что Украина победит в войне, которую начала россия. Только 1% дают отрицательный ответ, 10% — затрудняются с ответом.

79% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% — не планируют, 11% — затрудняются с ответом.

Действия государственного руководства Украины во время российской агрессии 78% респондентов оценивают положительно, только 2% — негативно (20% не смогли оценить).

35% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 43% — недостаточной, 23% не определились с ответом на этот вопрос.

Добавим 

Опрос провели с 15 марта по 1 апреля на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса).

Всего опросили 101 беженца в возрасте от 16 лет.

Напомним

По данным ООН, более 4,2 млн человек покинули Украину с начала вторжения россии.

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