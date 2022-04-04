Почти 80% беженцев планируют вернуться в Украину после войны – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. После окончания войны в Украину планируют вернуться 79% беженцев, которые покинули страну из-за вторжения россии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, сообщает УНН.
Детали
89% опрошенных украинских беженцев верят в то, что Украина победит в войне, которую начала россия. Только 1% дают отрицательный ответ, 10% — затрудняются с ответом.
79% опрошенных планируют вернуться в Украину после окончания войны, 10% — не планируют, 11% — затрудняются с ответом.
Действия государственного руководства Украины во время российской агрессии 78% респондентов оценивают положительно, только 2% — негативно (20% не смогли оценить).
35% опрошенных считают достаточной помощь международного сообщества Украине, 43% — недостаточной, 23% не определились с ответом на этот вопрос.
Добавим
Опрос провели с 15 марта по 1 апреля на пунктах пропуска через государственную границу Украины в Закарпатской области (пункты пропуска Ужгород, Малый Березный и Чоп (Тиса).
Всего опросили 101 беженца в возрасте от 16 лет.
Напомним
По данным ООН, более 4,2 млн человек покинули Украину с начала вторжения россии.