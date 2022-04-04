ООН: кількість біженців з України на тлі війни перевищила 4,2 мільйона

Деталі

За даними УВКБ ООН, оновленими станом на 3 квітня, країну залишили вже 4 215 047 людей.

Більшість біженців вирушили до:



Польщі (понад 2,45 млн),



Румунії (понад 643 тисячі),



Молдови (понад 394 тисячі).



Доповнення

За даними ООН, понад 10 мільйонів українців покинули свій дім з початку війни.

Станом на 30 березня понад 130 тисяч людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану, а в єдиній базі даних про переселенців - майже 1,6 мільйона людей, свідчать дані Мінсоцполітики.