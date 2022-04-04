ООН: кількість біженців з України на тлі війни перевищила 4,2 мільйона
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Понад 4,2 мільйона людей, або близько 10% довоєнного населення України, покинули рідну країну з початку російського вторгнення наприкінці лютого, свідчать дані управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), пише УНН.
Деталі
За даними УВКБ ООН, оновленими станом на 3 квітня, країну залишили вже 4 215 047 людей.
Більшість біженців вирушили до:
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- Польщі (понад 2,45 млн),
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- Румунії (понад 643 тисячі),
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- Молдови (понад 394 тисячі).
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Доповнення
За даними ООН, понад 10 мільйонів українців покинули свій дім з початку війни.
Станом на 30 березня понад 130 тисяч людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану, а в єдиній базі даних про переселенців - майже 1,6 мільйона людей, свідчать дані Мінсоцполітики.