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У базі переселенців з початку війни вже майже 1,6 млн людей - Мінсоцполітики

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Понад 130 тисяч людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи після впровадження воєнного стану, а в єдиній базі даних про переселенців - майже 1,6 мільйона людей, свідчать дані Мінсоцполітики, пише УНН.

У базі переселенців з початку війни вже майже 1,6 млн людей - Мінсоцполітики

Цитата

"Понад 130 тисяч людей вже зареєструвались як вимушено переміщені особи після впровадження воєнного стану. При цьому, в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб зареєстровані майже 1,6 мільйона людей", - цитує пресслужба міністра соціальної політики України Марину Лазебну.

Деталі

Міністр підкреслила, що насправді перемістились всередині країни мільйони людей. Але з різних причин, передусім, психологічних вони ще не зареєструвались як внутрішньо переміщені особи.

"Я дуже добре розумію, як важко самому собі сказати, що це не на день-тиждень, а на трохи довший час. Але дуже важливо подати про себе інформацію до Єдиної бази даних про внутрішньо переміщених осіб... І одночасно можна подати заяву на отримання допомоги на проживання, яку уряд надає вимушено переміщеним особам", - зазначила Лазебна.

Вказано, що тепер для реєстрації як ВПО людина може звернутись до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг, а згодом – просто подати заяву дистанційно через Портал Дія.

Доповнення

Урядом ухвалено рішення надавати адресну грошову допомогу на проживання переселенцям. Це щомісяця – 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, і 2000 гривень – на кожну іншу особу.

Допомога надаватиметься щомісяця під час воєнного стану та одного місяця після його відміни. Ці виплати не оподатковуються, не включаються до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на інші види соціальних допомог, та надаються додатково до інших соціальних гарантій, таких як пенсія, різні види соціальних допомог, житлова субсидія тощо.

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