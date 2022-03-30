В базе переселенцев с начала войны уже почти 1,6 млн человек - Минсоцполитики

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"Более 130 тысяч человек уже зарегистрировались как вынужденно перемещенные лица после введения военного положения. При этом, в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах зарегистрированы почти 1,6 миллиона человек", - цитирует пресс-служба министра социальной политики Украины Марину Лазебну.

Детали

Министр подчеркнула, что на самом деле переместились внутри страны миллионы людей. Но по разным причинам, прежде всего психологических, они еще не зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

"Я очень хорошо понимаю, как трудно самому себе сказать, что это не на день-неделю, а на чуть дольше. Но очень важно подать о себе информацию в Единую базу данных о внутренне перемещенных лицах... И одновременно можно подать заявление на получение помощи на проживание, которую правительство предоставляет вынужденно перемещенным лицам", - отметила Лазебна.

Указано, что теперь для регистрации в качестве ВПЛ человек может обратиться к уполномоченному лицу громады, в центры предоставления административных услуг, а позже просто подать заявление дистанционно через портал "Дія".

Дополнение

Правительством принято решение предоставлять адресную денежную помощь на проживание переселенцам. Это ежемесячно - 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и 2000 гривен - на каждое другое лицо.

Помощь будет предоставляться ежемесячно во время военного положения и одного месяца после его отмены. Эти выплаты не облагаются налогом, не включаются в расчет совокупного дохода семьи при определении права на другие виды социальных пособий, и предоставляются дополнительно к другим социальным гарантиям, таким как пенсия, различные виды социальных пособий, жилищная субсидия и тому подобное.