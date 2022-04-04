ООН: число беженцев из Украины на фоне войны превысило 4,2 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Более 4,2 миллиона человек, или около 10% довоенного населения Украины, покинули родную страну с начала российского вторжения в конце февраля, свидетельствуют данные управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), пишет УНН.
Детали
По данным УВКБ ООН, обновленными по состоянию на 3 апреля, страну покинули уже 4 215 047 человек.
Большинство беженцев отправились в:
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- Польшу (более 2,45 млн),
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- Румынию (более 643 тысяч)
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- Молдову (более 394 тысяч).
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Дополнение
По данным ООН, более 10 миллионов украинцев покинули свой дом с начала войны.
По состоянию на 30 марта, более 130 тысяч человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения, а в единой базе данных о переселенцах - почти 1,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Минсоцполитики.