ООН: число беженцев из Украины на фоне войны превысило 4,2 миллиона

Детали

По данным УВКБ ООН, обновленными по состоянию на 3 апреля, страну покинули уже 4 215 047 человек.

Большинство беженцев отправились в:



Польшу (более 2,45 млн),



Румынию (более 643 тысяч)



Молдову (более 394 тысяч).



Дополнение

По данным ООН, более 10 миллионов украинцев покинули свой дом с начала войны.

По состоянию на 30 марта, более 130 тысяч человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения, а в единой базе данных о переселенцах - почти 1,6 миллиона человек, свидетельствуют данные Минсоцполитики.