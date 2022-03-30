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Понад 10 мільйонів українців покинули свій дім з початку війни - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. За даними представника ООН з гуманітарних питань, понад 10 мільйонів українців, у тому числі більш ніж половина дитячого населення України, покинули свій дім з початку нападу росії. Тим часом збільшується гуманітарна підтримка, співробітники ООН співпрацюють з іншими гуманітарними організаціями у країні, повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Понад 10 мільйонів українців покинули свій дім з початку війни - ООН

Деталі

За словами заступниці координатора ООН з надзвичайних ситуацій Джойс Мсуя, 6,5 мільйона українців є внутрішньо переміщеними особами і 3,9 млн перетнули кордони з сусідніми країнами.

Вона зазначила, що наразі в Україні перебуває понад 1230 співробітників ООН, які працюють із понад 100 гуманітарними організаціями по всій Україні.

Цитата

“Україна – це гуманітарний парадокс: пліч-о-пліч з крайнім насильством ми бачимо надзвичайну доброту, глибоку солідарність і найніжнішу турботу”, – сказала вона, описуючи гуманітарну ситуацію на місцях.

“По всій країні було доставлено понад 180 метричних тонн медичних товарів, і понад 470 метричних тонн знаходяться в дорозі… Там, де ми можемо, ми купуємо товари на місцевому ринку та працюємо разом із місцевими силами”, - інформує Мсуя щодо роботи ООН в Україні.

Вона додала, що для надання більшої гуманітарної підтримки необхідні “детальні, реалістичні домовленості щодо гуманітарного припинення вогню та пауз”, щоб забезпечити надання необхідної допомоги та вихід людей. Мсуя зауважила, що організація розширює служби захисту для українців і надає інформацію про безпечні маршрути, телефони довіри та притулки.

Доповнення

За даними ООН, з початку війни рф проти України загинуло 1179 мирних жителів.

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