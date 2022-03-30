Более 10 миллионов украинцев покинули свой дом с начала войны - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. По данным представителя ООН по гуманитарным вопросам, свыше 10 миллионов украинцев, в том числе более половины детского населения Украины, покинули свой дом с начала нападения россии. Тем временем увеличивается гуманитарная поддержка, сотрудники ООН сотрудничают с другими гуманитарными организациями в стране, сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По словам заместителя координатора ООН по чрезвычайным ситуациям Джойс Мсуя, 6,5 миллиона украинцев являются внутренне перемещенными лицами и 3,9 млн пересекли границы с соседними странами.
Она отметила, что сейчас в Украине находится более 1230 сотрудников ООН, работающих с более 100 гуманитарными организациями по всей Украине.
Цитата
“Украина - это гуманитарный парадокс: бок-о-бок с крайним насилием мы видим необычайную доброту, глубокую солидарность и нежнейшую заботу”, - сказала она, описывая гуманитарную ситуацию на местах.
“По всей стране было доставлено свыше 180 метрических тонн медицинских товаров, и более 470 метрических тонн находятся в пути. Там, где мы можем, мы покупаем товары на местном рынке и работаем вместе с местными силами”, - информирует Мсуя о работе ООН в Украине.
Она добавила, что для оказания большей гуманитарной поддержки необходимы "детальные, реалистичные договоренности по гуманитарному прекращению огня и пауз”, чтобы обеспечить оказание необходимой помощи и выход людей. Мсуя отметила, что организация расширяет службы защиты для украинцев и предоставляет информацию о безопасных маршрутах, телефонах доверия и приютах.
Дополнения
По данным ООН, с начала войны рф против Украины погибло 1179 мирных жителей.