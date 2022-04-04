Майже 80% біженців планують повернутися в Україну після війни – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Після закінчення війни до України планують повернутися 79% біженців, які покинули країну через вторгнення росії. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, повідомляє УНН.
Деталі
89% опитаних українських біженів вірять у те, що Україна переможе у війні, яку розпочала росія. Лише 1% дають негативну відповідь, 10% — вагаються з відповіддю.
79% опитаних планують повернутися в Україну після закінчення війни, 10% — не планують, 11% — вагаються з відповіддю.
Дії державного керівництва України під час російської агресії 78% респондентів оцінюють позитивно, лише 2% — негативно (20% не змогли оцінити).
35% опитаних вважають достатньою допомогу міжнародного співтовариства Україні, 43% — недостатньою, 23% не визначилися з відповіддю на це запитання.
Додамо
Опитування провели з 15 березня по 1 квітня на пунктах пропуску через державний кордон України у Закарпатській області (пункти пропуску Ужгород, Малий Березний та Чоп (Тиса).
Всього опитали 101 біженця віком від 16 років.
Нагадаємо
За даними ООН, понад 4,2 млн людей покинули Україну з початку вторгнення росії.