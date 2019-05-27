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Почти 70 пациентов больницы в Китае заразились гепатитом С

Почти 70 пациентов больницы в Китае заразились гепатитом С

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. На востоке Китае около 70 пациентов одной из больниц заразились гепатитом С во время процедуры гемодиализа. Об этом сообщила Пресс-канцелярия правительства города Дунтай, провинция Цзянсу в Восточном Китае, передает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

По данным ресурса, эксперты из органов здравоохранения расследуют случай заражения вирусом гепатита С 69 пациентов на гемодиализе в больнице города Дунтай.Инспекционная группа в составе экспертов из Государственного комитета по делам здравоохранения КНР заявила, что за заражение пациентов во время проведения процедуры гемодиализа ответственность несет центр очистки крови при Народной больнице г. Дунтай.

Первоначальное расследование показало, что заражение тесно связано со слабым управлением и контролем над работой в больнице.

По результатам расследования были сняты с должностей секретарь комитета КПК, а также директор и замдиректора больницы. Несколько медицинских работников, ответственных за инфицирование больных, также попали под санкции.

В настоящее время пациенты проходят специальное медицинское лечение под руководством команды экспертов.

Напомним, в 2018 году острым гепатитом А заболело 2767 человек, из них 871 человек до 17 лет. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

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