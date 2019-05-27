Майже 70 пацієнтів лікарні в Китаї заразилися гепатитом С
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. На сході Китаї близько 70 пацієнтів однієї з лікарень заразилися гепатитом С під час процедури гемодіалізу. Про це повідомила прес-канцелярія уряду міста Дунтай, провінція Цзянсу в Східному Китаї, передає УНН з посиланням на "Синьхуа".
За даними ресурсу, експерти з органів охорони здоров'я розслідують випадок зараження вірусом гепатиту С 69 пацієнтів на гемодіалізі в лікарні міста Дунтай. Інспекційна група в складі експертів з Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР заявила, що за зараження пацієнтів під час проведення процедури гемодіалізу відповідальність несе центр очищення крові при Народній лікарні м. Дунтай.
Первісне розслідування показало, що зараження тісно пов'язане зі слабким управлінням і контролем над роботою в лікарні.
За результатами розслідування були зняті з посад секретар комітету КПК, а також директор і заступник директора лікарні. Кілька медичних працівників, відповідальних за інфікування хворих, також потрапили під санкції.
В даний час пацієнти проходять спеціальне медичне лікування під керівництвом команди експертів.
Нагадаємо, в 2018 році на гострий гепатит А захворіло 2767 осіб, з них 871 осіб до 17 років. Про це повідомили у відділі комунікацій Центру громадського здоров'я МОЗ України.