Майже 70 пацієнтів лікарні в Китаї заразилися гепатитом С

КИЇВ. 27 травня. УНН. На сході Китаї близько 70 пацієнтів однієї з лікарень заразилися гепатитом С під час процедури гемодіалізу. Про це повідомила прес-канцелярія уряду міста Дунтай, провінція Цзянсу в Східному Китаї, передає УНН з посиланням на "Синьхуа".