Почти 6 тысяч украинцев перенесли мобильные номера
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Почти 6 тысяч украинцев уже воспользовалась услугой по изменению оператора с сохранением мобильного номера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Украинского государственного центра радиочастот.
"По состоянию на 9:00 3 июня перенесено 5825 телефонных номеров", - сообщили в центре радиочастот.
Всего, по данным ведомства, поступило 12756 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.
Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.