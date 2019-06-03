Почти 6 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

"По состоянию на 9:00 3 июня перенесено 5825 телефонных номеров", - сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, поступило 12756 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, по которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.