Почти 6,5 тонн снега вывезли из Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За сутки из Киева коммунальщики вывезли почти 6,5 тыс. тонн снега. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, в ночь с 9 на 10 января работы по ручной уборке улично-дорожной сети столицы проводила 31 бригада автодоровцев. В частности выполнялось очистки от снега тротуаров, наземных пешеходных переходов и остановок общественного транспорта.
Также во вторую смену на улицах Киева работало 256 единиц специальной техники, которая выполняла очистку крайних полос движения на улицах и дорогах столицы, сгребание снега на перекрестках дорог, а также помогала бригадам с ручной уборкой в нагрузке и вывозе снега.
В ведомстве отметили, что за последние сутки с улично-дорожной сети столицы вывезено почти 6500 тонн снега.